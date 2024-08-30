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Искусственный интеллект будет делать заметки во время встреч в Google Meet — новая функция

17:55, 30 августа 2024
Чат-бот Gemini на протяжении онлайн-встречи записывает ключевые моменты обсуждения в гугл-документе, который хранится на гугл-диске инициатора встречи.
Искусственный интеллект будет делать заметки во время встреч в Google Meet — новая функция
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В программу для видеосвязи Google Meet добавили искусственный интеллект. Новый инструмент называется «Делай заметки для меня». Об этом сообщает Engadget.

Так, чат-бот Gemini на протяжении онлайн-встречи записывает ключевые моменты обсуждения в гугл-документе, который хранится на гугл-диске инициатора встречи.

Созданный документ будет содержать ссылку на запись встречи и стенограмму, правда соответствующие опции нужно активировать самостоятельно. Владелец может распространить его среди участников встречи или добавить в событие календарь после завершения вызова.

Первыми доступ к новой функции, которая пока доступна на английском языке, получат пользователи Google Workspace с приложениями Gemini Enterprise, Gemini Education Premium и AI Meetings & Messaging. Более широкое развертывание, в том числе для мобильных устройств, ожидается впоследствии.

Добавим, что Google запускает искусственный интеллект в Gmail – он будет помогать сортировать письма.

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