Штучний інтелект робитиме нотатки під час зустрічей у Google Meet — нова функція

Чат-бот Gemini впродовж онлайн-зустрічі записує ключові моменти обговорення в гугл-документ, який зберігається на гугл-диску ініціатора зустрічі.

До програми для відеозв’язку Google Meet додали штучний інтелект. Новий інструмент має назву «Роби нотатки для мене». Про це повідомляє Engadget.

Так, чат-бот Gemini впродовж онлайн-зустрічі записує ключові моменти обговорення в гугл-документ, який зберігається на гугл-диску ініціатора зустрічі.

Створений документ міститиме також посилання на запис зустрічі та стенограму, щоправда відповідні опції потрібно активувати самостійно. Власник може поширити його серед учасників зустрічі або додати в подію календаря після завершення дзвінка.

Першими доступ до нової функції, яка поки що доступна англійською мовою, отримають користувачі Google Workspace із додатками Gemini Enterprise, Gemini Education Premium і AI Meetings & Messaging. Ширше розгортання, у тому числі для мобільних пристроїв, очікується згодом.

Додамо, що Google запускає штучний інтелект у Gmail — він допомагатиме сортувати листи.

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