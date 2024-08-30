Монголія запевнила рф, що не заарештує путіна за ордером МКС під час його візиту до країни

Поїздка путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут.

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Російський диктатор путін 3 вересня планує відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.

Метою його візиту до Монголії є участь в урочистостях, присвячених 85-річчю перемоги радянських та монгольських військ над японськими збройними силами на річці Халхін-Гол.

Поїздка путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Монголія, яка є учасником Міжнародного кримінального суду, зобов’язана виконати ордер і заарештувати путіна за воєнні злочини, якщо він з’явиться на її території.

Однак путіна запевнили, що він не буде заарештований по приїзду до країни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до кремля.

«У нас немає такої проблеми», ‒ заявив речник кремля Дмитро Пєсков.

Офіційні особи президента Монголії, офісу прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ не відповіли на прохання про коментарі.

«Немає ризику арешту путіна», ‒ сказав Сергій Марков, близький до кремля політичний консультант.

Він додав, що перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані.

Як відомо, Монголія ще 2002 року ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

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