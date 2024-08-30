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Монголія запевнила рф, що не заарештує путіна за ордером МКС під час його візиту до країни

15:51, 30 серпня 2024
Поїздка путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут.
Монголія запевнила рф, що не заарештує путіна за ордером МКС під час його візиту до країни
Фото: Getty Images
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Російський диктатор путін 3 вересня планує відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха.

Метою його візиту до Монголії є участь в урочистостях, присвячених 85-річчю перемоги радянських та монгольських військ над японськими збройними силами на річці Халхін-Гол.

Поїздка путіна до Монголії стане першим його візитом до країни, яка ратифікувала Римський статут. 

Монголія, яка є учасником Міжнародного кримінального суду, зобов’язана виконати ордер і заарештувати путіна за воєнні злочини, якщо він з’явиться на її території.

Однак путіна запевнили, що він не буде заарештований по приїзду до країни. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до кремля.

«У нас немає такої проблеми», ‒ заявив речник кремля Дмитро Пєсков.

Офіційні особи президента Монголії, офісу прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ не відповіли на прохання про коментарі.

«Немає ризику арешту путіна», ‒ сказав Сергій Марков, близький до кремля політичний консультант.

Він додав, що перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча країна дає 100% гарантії, що ні путін, ні хтось із членів делегації не будуть затримані.

Як відомо, Монголія ще 2002 року ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

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