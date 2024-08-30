Монголия заверила рф, что не арестует путина по ордеру МУС во время его визита в страну

Поездка путина в Монголию станет первым его визитом в страну, ратифицировавшую Римский устав.

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Российский диктатор путин 3 сентября планирует посетить Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурелсуха.

Целью его визита в Монголию является участие в торжествах, посвященных 85-летию победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол.

Поездка путина в Монголию станет первым его визитом в страну, ратифицировавшую Римский устав.

Монголия, являющаяся участником Международного уголовного суда, обязана исполнить ордер и арестовать путина за военные преступления, если он появится на ее территории.

Однако путина заверили, что он не будет арестован по приезду в страну. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к кремлю.

«У нас нет такой проблемы», – заявил спикер кремля Дмитрий Песков.

Официальные лица президента Монголии, офиса премьер-министра и министерства иностранных дел не ответили на просьбу о комментариях.

«Нет риска ареста путина», – сказал Сергей Марков, близкий к кремлю политический консультант.

Он добавил, что перед любыми зарубежными поездками весь спектр переговорного формата согласуется заранее, и принимающая страна дает 100% гарантии, что ни путина, ни кто-либо из членов делегации не будут задержаны.

Монголия еще в 2002 году ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда.

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