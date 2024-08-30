В Конституционном Суде Украины обсудили вопросы усовершенствования системы электронного документооборота

Заседание было посвящено обсуждению европейских стандартов по ведению реестров судебных дел конституционных судов, а также вопросам усовершенствования системы электронного документооборота в КСУ.

В Конституционном Суде Украины 30 августа обсудили вопросы усовершенствования системы электронного документооборота.

Рабочая группа провела заседание, посвященное обсуждению европейских стандартов ведения реестров судебных дел конституционных судов, а также усовершенствования системы электронного документооборота в Конституционном Суде Украины.

Мероприятие было организовано в рамках совместного проекта Совета Европы и Конституционного Суда Украины «Поддержка развития конституционной юстиции в Украине», внедренного в рамках третьей фазы совместной программы Европейского Союза и Совета Европы «Партнерство ради добропорядочного управления».

В нем приняли участие сотрудники секретариата КСУ, патронатных служб судей, национальные и международные эксперты.

Модерировала заседание менеджер этого проекта Сюзанна Мнацаканян, которая отметила важность интеграции европейских стандартов в практику украинского конституционного судопроизводства.

Открыл мероприятие руководитель Секретариата Суда Виктор Бесчастный, и отметил, что это уже седьмое мероприятие, которое внедряется в рамках совместной программы Европейского Союза и Совета Европы «Партнерство ради добропорядочного управления».

Он подчеркнул, что электронный документооборот имеет важное значение для Конституционного суда Украины. Его качественное функционирование повышает эффективность и удобство работы с документами. Однако следует помнить, что внедрение новых технологий несет за собой и определенные вызовы, к которым мы должны быть готовы.

Виктор Бесчастный отметил, что Система электронного документооборота действует в Конституционном Суде Украины с 2020 г. и стала первым шагом в создании интегрированной информационно-аналитической системы Суда. За почти пять лет эксплуатации стало очевидно, что систему нужно совершенствовать и развивать. Поэтому плодотворный диалог и успешное внедрение полученных знаний в повседневную работу Конституционного Суда Украины важны.

В ходе мероприятия одним из ключевых стало выступление Кристапса Тамуша, руководителя юридического департамента Конституционного Суда Латвийской Республики, международного консультанта Совета Европы. Он поделился опытом Латвии по внедрению европейских стандартов ведения реестра судебных дел. Выступление вызвало живой интерес и многочисленные вопросы от украинских коллег.

Заведующая кафедрой конституционного права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, национальная консультант Совета Европы, член Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины Елена Бориславская представила участникам мероприятия доклад по вопросам функционирования системы электронного документооборота и путей их решения.

Начальник управления обеспечения автоматизированного документооборота Верховного Суда Елена Гомонай и начальник канцелярии Верховного Суда Ирина Игнатьева поделились опытом Верховного Суда в сфере электронного документооборота.

В заключение Виктор Бесчастный отметил, что полученные опыт и знания помогут повысить профессиональную осведомленность и усовершенствовать навыки работников. Он подчеркнул, что совместные профессиональные мероприятия позволяют обмениваться опытом с международными и национальными экспертами и усиливают интеллектуальный потенциал Секретариата Суда.

Он добавил, что проведенные при содействии Проекта «Поддержка развития конституционной юстиции в Украине» мероприятия усиливают институционную способность Суда и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках этого проекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.