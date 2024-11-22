ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

Кваліфікаційне оцінювання припинено щодо суддів з Києва та Миколаївської області.

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21 листопада колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання про припинення кваліфікаційного оцінювання двох суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Волкова Олена Іванівна - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області - Припинено кваліфікаційне оцінювання судді на відповідність займаній посаді. Припинено кваліфікаційне оцінювання судді на підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді

Іваніна Юлія Вікторівна - Дніпровський районний суд міста Києва - Припинено кваліфікаційне оцінювання судді на відповідність займаній посаді. Припинено кваліфікаційне оцінювання судді на підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

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