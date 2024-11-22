ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді

21 листопада колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання про припинення кваліфікаційного оцінювання двох суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.
За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:
Волкова Олена Іванівна - Южноукраїнський міський суд Миколаївської області - Припинено кваліфікаційне оцінювання судді на відповідність займаній посаді. Припинено кваліфікаційне оцінювання судді на підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді
Іваніна Юлія Вікторівна - Дніпровський районний суд міста Києва - Припинено кваліфікаційне оцінювання судді на відповідність займаній посаді. Припинено кваліфікаційне оцінювання судді на підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.
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