ВККС прекратила квалификационное оценивание двух судей на соответствие занимаемой должности

Квалификационное оценивание прекращено в отношении судей из Киева и Николаевской области.

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21 ноября коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрела вопрос о прекращении квалификационного оценивания двух судей. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Волкова Елена Ивановна - Южноукраинский городской суд Николаевской области – Прекращено квалификационное оценивание судьи на соответствие занимаемой должности. Прекращенено квалификационное оценивание судьи в подтверждение способности осуществлять правосудие в соответствующем суде

Иванина Юлия Викторовна – Днепровский районный суд города Киева – Прекращено квалификационное оценивание судьи на соответствие занимаемой должности. Прекращено квалификационное оценивание судьи в подтверждение способности осуществлять правосудие в соответствующем суде

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