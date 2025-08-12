Практика судів
Троє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді — ВККС

15:19, 12 серпня 2025
Комісія також повідомила, що двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді.
Вища кваліфікаційна комісія суддів 11 серпня у пленарному складі розглянула питання про підтвердження здатності двох кандидатів на посаду судді здійснювати правосуддя в Сумському апеляційному суді, одного кандидата – в Житомирському апеляційному суді та двох кандидатів – в апеляційному господарському суді.

Худик Андрій Мирославович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Щербаченко Марина Вікторівна - підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Костюкович Сергій Іванович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Горбасенко Павло Володимирович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

Мазовіта Андрій Богданович - підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді

У ВККС додали, що загалом у конкурсі до апеляційних господарських судів проведено співбесіди з 81 кандидатом: 59 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному господарському суді, 21 кандидат – не підтвердив, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

У конкурсі до Житомирського апеляційного суду проведено співбесіди з 22 кандидатами: 11 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 7 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

У конкурсі до Сумського апеляційного суду проведено співбесіди з 14 кандидатами: 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 4 кандидатів – не підтвердили, з 3 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.   

