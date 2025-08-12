Практика судов
Трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде — ВККС

15:19, 12 августа 2025
Комиссия также сообщила, что двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде.
Высшая квалификационная комиссия судей 11 августа в пленарном составе рассмотрела вопрос о подтверждении способности двух кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в Сумском апелляционном суде, одного кандидата — в Житомирском апелляционном суде и двух кандидатов — в апелляционном хозяйственном суде.

Худык Андрей Мирославович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Щербаченко Марина Викторовна — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Костюкович Сергей Иванович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Горбасенко Павел Владимирович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде.

Мазовита Андрей Богданович — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде.

В ВККС добавили, что в целом в конкурсе в апелляционные хозяйственные суды проведены собеседования с 81 кандидатом: 59 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном хозяйственном суде, 21 кандидат — не подтвердил, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

В конкурсе в Житомирский апелляционный суд проведены собеседования с 22 кандидатами: 11 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 7 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

В конкурсе в Сумской апелляционный суд проведены собеседования с 14 кандидатами: 7 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 4 кандидата — не подтвердили, с 3 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

