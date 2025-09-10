ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей за 10 вересня

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 9 до 17 вересня стосовно 4842 учасників триває проведення тестування когнітивних здібностей як третій етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.
Комісія встановила кодовані результати тестування за 10 вересня стосовно 549 осіб:
1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 152 особи;
2) набрали мінімально допустимий бал – 397 осіб:
До четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного місцевого суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55% максимально можливого бала, у кількості не більше:
Також встановлено результати тестування когнітивних здібностей 1091 особи:
1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 297 осіб;
2) набрали мінімально допустимий бал – 794 особи:
