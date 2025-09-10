ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей за 10 вересня

Комісія встановила кодовані результати тестування за 10 вересня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України нагадала, що з 9 до 17 вересня стосовно 4842 учасників триває проведення тестування когнітивних здібностей як третій етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

Комісія встановила кодовані результати тестування за 10 вересня стосовно 549 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 152 особи;

2) набрали мінімально допустимий бал – 397 осіб:

від 33 до 40 балів – 228 осіб;

від 40 до 50 балів – 157 осіб;

більше 50 балів – 12 осіб.

До четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного місцевого суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55% максимально можливого бала, у кількості не більше:

2800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого загального суду;

400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду;

400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду.

Також встановлено результати тестування когнітивних здібностей 1091 особи:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 297 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 794 особи:

від 33 до 40 балів – 474 особи;

від 40 до 50 балів – 297 осіб;

більше 50 балів – 23 особи.

