ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 10 сентября

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 9 по 17 сентября в отношении 4842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.
Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 10 сентября в отношении 549 человек:
1) не набрали минимально допустимого балла тестирования – 152 человека;
2) набрали минимально допустимый балл – 397 человек:
К четвёртому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55% максимально возможного, в количестве не более:
Также установлены результаты тестирования когнитивных способностей 1 091 человека:
1) не набрали минимально допустимого балла тестирования – 297 человек;
2) набрали минимально допустимый балл – 794 человека:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.