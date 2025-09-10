Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 10 сентября

21:08, 10 сентября 2025
Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 10 сентября.
ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 10 сентября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 9 по 17 сентября в отношении 4842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 10 сентября в отношении 549 человек:

1) не набрали минимально допустимого балла тестирования – 152 человека;

2) набрали минимально допустимый балл – 397 человек:

  • от 33 до 40 баллов – 228 человек;
  • от 40 до 50 баллов – 157 человек;
  • более 50 баллов – 12 человек.

К четвёртому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55% максимально возможного, в количестве не более:

  • 2800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный общий суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный административный суд;
  • 400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный хозяйственный суд.

Также установлены результаты тестирования когнитивных способностей 1 091 человека:

1) не набрали минимально допустимого балла тестирования – 297 человек;

2) набрали минимально допустимый балл – 794 человека:

  • от 33 до 40 баллов – 474 человека;
  • от 40 до 50 баллов – 297 человек;
  • более 50 баллов – 23 человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС Высшая квалификационная комиссия судей Украины отбор судей

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.

КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Онлайн-платформы по продаже товаров будут отчитываться перед Налоговой службой о доходах подотчетных продавцов — Кабмин внес законопроект

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, парковочные места, автомобили, продают товары или оказывают личные услуги.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду