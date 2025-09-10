ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования когнитивных способностей за 10 сентября

Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 10 сентября.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины напомнила, что с 9 по 17 сентября в отношении 4842 участников продолжается проведение тестирования когнитивных способностей как третий этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Комиссия установила кодированные результаты тестирования за 10 сентября в отношении 549 человек:

1) не набрали минимально допустимого балла тестирования – 152 человека;

2) набрали минимально допустимый балл – 397 человек:

от 33 до 40 баллов – 228 человек;

от 40 до 50 баллов – 157 человек;

более 50 баллов – 12 человек.

К четвёртому этапу экзамена (выполнение практического задания по специализации соответствующего местного суда) допускаются участники, которые набрали балл не ниже 55% максимально возможного, в количестве не более:

2800 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный общий суд;

400 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный административный суд;

400 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, выразивших намерение быть переведёнными в местный хозяйственный суд.

Также установлены результаты тестирования когнитивных способностей 1 091 человека:

1) не набрали минимально допустимого балла тестирования – 297 человек;

2) набрали минимально допустимый балл – 794 человека:

от 33 до 40 баллов – 474 человека;

от 40 до 50 баллов – 297 человек;

более 50 баллов – 23 человека.

