ВККС оприлюднила кодовані результати тестування когнітивних здібностей за 12 вересня

19:15, 12 вересня 2025
ВККС встановила кодовані результати тестування за 12 вересня стосовно 544 осіб.
Як відомо, з 9 до 17 вересня стосовно 4 842 учасників триває проведення тестування когнітивних здібностей як третій етап кваліфікаційного іспиту у межах добору на посаду судді місцевого суду.

ВККС встановила кодовані результати тестування за 12 вересня стосовно 544 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 135 осіб;

2) набрали мінімально допустимий бал – 409 осіб:

  • від 33 до 40 балів – 235 осіб;
  • від 40 до 50 балів – 170 осіб;
  • більше 50 балів – 4 особи.

До четвертого етапу іспиту (виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного місцевого суду) допускаються учасники, які набрали бал, не нижче 55 відсотків максимально можливого бала, у кількості не більше:

- 2 800 кандидатів на посаду судді місцевого загального суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого загального суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого адміністративного суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого адміністративного суду;

- 400 кандидатів на посаду судді місцевого господарського суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до місцевого господарського суду.

Станом на 12 вересня 2025 року встановлено результати тестування когнітивних здібностей 2 182 осіб:

1) не набрали мінімально допустимого бала тестування – 602 особи;

2) набрали мінімально допустимий бал – 1 580 осіб:

  • від 33 до 40 балів – 937 осіб;
  • від 40 до 50 балів – 610 осіб;
  • більше 50 балів – 33 особи.

