За 8 місяців понад 80 суддів притягнули до дисциплінарної відповідальності

До суддів застосували низку дисциплінарних стягнень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом січня - серпня 2025 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя прийняли 81 рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 83 суддів. Про це повідомила ВРП.

До суддів застосували такі види дисциплінарних стягнень:

попередження – щодо 42 суддів;

догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця – щодо 11 суддів;

сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців – щодо 5 суддів;

подання про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя – щодо 1 судді;

подання про звільнення – щодо 24 суддів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.