За 8 місяців понад 80 суддів притягнули до дисциплінарної відповідальності

13:54, 16 вересня 2025
До суддів застосували низку дисциплінарних стягнень.
Протягом січня - серпня 2025 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя прийняли 81 рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 83 суддів. Про це повідомила ВРП.
До суддів застосували такі види дисциплінарних стягнень:
- попередження – щодо 42 суддів;
- догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця – щодо 11 суддів;
- сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців – щодо 5 суддів;
- подання про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя – щодо 1 судді;
- подання про звільнення – щодо 24 суддів.
