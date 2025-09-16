За 8 месяцев более 80 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности

13:54, 16 сентября 2025
К судьям применили ряд дисциплинарных взысканий.
В течение января – августа 2025 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия приняли 81 решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 83 судей. Об этом сообщила ВСП.
К судьям применены следующие виды дисциплинарных взысканий:
- предупреждение — в отношении 42 судей;
- выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца — в отношении 11 судей;
- строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев — в отношении 5 судей;
- представление о временном (от одного до шести месяцев) отстранении от осуществления правосудия — в отношении 1 судьи;
- представление об освобождении от должности — в отношении 24 судей.
