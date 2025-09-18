Практика судів
ВРП звільнила у відставку суддю Сторожинецького райсуду Чернівецької області Івана Яківчика

11:27, 18 вересня 2025
Суддю Івана Яківчика звільнили у відставку у зв’язку з поданням відповідної заяви.
Вища рада правосуддя вирішила звільнити Яківчика Івана Васильовича з посади судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області у зв’язку з поданням заяви про відставку. Відповідне рішення ВРП прийняла під час засідання 18 вересня.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 165 суддів упродовж восьми місяців 2025 року.

У зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 123 суддів, з яких:

  • 86 - судді місцевих судів;
  • 33 - судді апеляційних судів;
  • 4 - судді Верховного Суду.

суддя звільнення звільнення суддів за загальними обставинами ВРП

