ВСП уволила в отставку судью Сторожинецкого райсуда Черновицкой области Ивана Яковчика

Судья Иван Яковчик уволен в отставку в связи с подачей соответствующего заявления.

Высший совет правосудия решил уволить Яковчика Ивана Васильевича с должности судьи Сторожинецкого районного суда Черновицкой области в связи с подачей заявления об отставке. Соответствующее решение ВСП принял на заседании 18 сентября.

Напомним, Высший совет правосудия принял решение об увольнении 165 судей в течение восьми месяцев 2025 года.

В связи с подачей заявлений об отставке уволены 123 судьи, из которых:

86 - судьи местных судов;

33 - судьи апелляционных судов;

4 - судьи Верховного Суда.

