ВСП уволила в отставку судью Сторожинецкого райсуда Черновицкой области Ивана Яковчика

Высший совет правосудия решил уволить Яковчика Ивана Васильевича с должности судьи Сторожинецкого районного суда Черновицкой области в связи с подачей заявления об отставке. Соответствующее решение ВСП принял на заседании 18 сентября.
Напомним, Высший совет правосудия принял решение об увольнении 165 судей в течение восьми месяцев 2025 года.
В связи с подачей заявлений об отставке уволены 123 судьи, из которых:
