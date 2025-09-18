Практика судов
ВСП уволила в отставку судью Сторожинецкого райсуда Черновицкой области Ивана Яковчика

11:27, 18 сентября 2025
Судья Иван Яковчик уволен в отставку в связи с подачей соответствующего заявления.
ВСП уволила в отставку судью Сторожинецкого райсуда Черновицкой области Ивана Яковчика
Высший совет правосудия решил уволить Яковчика Ивана Васильевича с должности судьи Сторожинецкого районного суда Черновицкой области в связи с подачей заявления об отставке. Соответствующее решение ВСП принял на заседании 18 сентября.

Напомним, Высший совет правосудия принял решение об увольнении 165 судей в течение восьми месяцев 2025 года. 

В связи с подачей заявлений об отставке уволены 123 судьи, из которых:

  • 86 - судьи местных судов;
  • 33 - судьи апелляционных судов;
  • 4 - судьи Верховного Суда.

