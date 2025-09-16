Высший совет правосудия уволил 165 судей за восемь месяцев

Высший совет правосудия принял решение об увольнении 165 судей в течение восьми месяцев 2025 года. Об этом сообщил ВСП.
По общим обстоятельствам уволены 132 судьи, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 123 судьи, из которых:
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 9 судей местного суда.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 33 судьи, а именно:
