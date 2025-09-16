Высший совет правосудия уволил 165 судей за восемь месяцев

В течение января – августа 2025 года ВСП уволил 165 судей — большинство подали в отставку.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение об увольнении 165 судей в течение восьми месяцев 2025 года. Об этом сообщил ВСП.

По общим обстоятельствам уволены 132 судьи, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 123 судьи, из которых:

86 - судьи местных судов;

33 - судьи апелляционных судов;

4 - судьи Верховного Суда;

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 9 судей местного суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 33 судьи, а именно:

за совершение существенного дисциплинарного проступка – 25;

на основании подпункта 4 пункта 1.16 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины – 8.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.