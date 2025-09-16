Вища рада правосуддя звільнила 165 суддів за вісім місяців

Протягом січня – серпня 2025 року ВРП звільнила 165 суддів — більшість подали у відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 165 суддів упродовж восьми місяців 2025 року. Про це повідомила ВРП.

За загальними обставинами звільнено 132 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 123 суддів, з яких:

86 - судді місцевих судів;

- судді місцевих судів; 33 - судді апеляційних судів;

- судді апеляційних судів; 4 - судді Верховного Суду;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 9 суддів місцевого суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 33 суддів, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 25 ;

; на підставі підпункту 4 пункту 1.16 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 8.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.