Вища рада правосуддя звільнила 165 суддів за вісім місяців

Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 165 суддів упродовж восьми місяців 2025 року. Про це повідомила ВРП.
За загальними обставинами звільнено 132 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 123 суддів, з яких:
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 9 суддів місцевого суду.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 33 суддів, а саме:
