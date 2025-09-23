Юрій Барабаш складе присягу судді Конституційного Суду 24 вересня

Новопризначений суддя КСУ Юрій Барабаш складе присягу на урочистому засіданні.

У середу, 24 вересня, складе присягу новопризначений суддя Конституційного Суду України Юрій Барабаш. Про це повідомили у КСУ.

Урочиста церемонія складення присяги відбудеться на спеціальному пленарному засіданні КСУ.

Як писала «Судово-юридична газета», Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду.

