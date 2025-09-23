Юрий Барабаш примет присягу судьи Конституционного Суда 24 сентября

Новоназначенный судья КСУ Юрий Барабаш примет присягу на торжественном заседании.

В среду, 24 сентября, примет присягу новоназначенный судья Конституционного Суда Украины Юрий Барабаш. Об этом сообщили в КСУ.

Торжественная церемония принесения присяги состоится на специальном пленарном заседании КСУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Юрий Барабаш – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого, член-корреспондент Национальной академии правовых наук.

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного суда.

