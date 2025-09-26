У Верховному Суді обговорили поточний стан і шляхи вдосконалення здійснення правосуддя в Україні

Станіслав Кравченко окреслив найбільш гострі проблеми, з якими стикаються суди, серед них – насамперед суттєва нестача кадрів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В межах чергової наради з головами апеляційних судів Верховний Суд вкотре обʼєднав представників судової влади, Офісу Президента України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для обговорення поточних проблем, з якими стикається судова система, вирішення загальних організаційних питань та визначення ключових пріоритетів у подальшій роботі. Про це повідомив Верховний Суд.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко акцентував, що мета такої робочої наради – насамперед визначити найефективніші способи організації роботи в наявних умовах для того, щоб втримати стабільність функціонування судової системи, а також окреслити подальші вектори вдосконалення робочих процесів. При цьому Станіслав Кравченко зауважив, що обговорення актуальних тенденцій у судовій практиці та ключових правових висновків, сформованих у 2025 році, відбудеться завтра в межах ІІ Щорічної судово-практичної конференції.

У рамках доповіді Голова ВС навів статистичні показники роботи судової системи у першому півріччі 2025 року: на розгляді в судах усіх інстанцій та юрисдикцій перебувало 3 млн 300 тис. справ, що на 8 % більше, ніж за аналогічний період 2024 року. З них 2 млн 200 тис. було розглянуто.

Зокрема, на розгляд судів першої інстанції надійшло 2 млн справ, а на розгляд апеляційних – 349 тис. При цьому кількість розглянутих справ фактично дорівнює обсягу надходжень, що свідчить про те, що попри надскладні умови роботи судовій системі вдається втримувати баланс, належним чином виконувати свої завдання та формувати практику, яка відповідає сучасним реаліям життя.

Зростання навантаження спостерігалося впродовж першого півріччя цього року і у Верховному Суді. Цей показник збільшився на 3 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Так, на розгляд ВС надійшло 46 925 справ та матеріалів, а розглянуто було – 45 993.

Крім того, Станіслав Кравченко окреслив найбільш гострі проблеми, з якими стикаються суди, серед них – насамперед суттєва нестача кадрів. При цьому Голова ВС акцентував на певній позитивній динаміці вирішення цього питання. Так, минулого року було призначено 385 нових суддів, і це хоч і не повністю розвʼязало проблему, але забезпечило принаймні мінімальне підкріплення суддівського корпусу. На сьогодні триває фінальна стадія добору суддів до апеляційних адміністративних і господарських судів – Вища рада правосуддя розглядає матеріали щодо внесення Президентові України подання про призначення переможців конкурсу на вакантні посади у відповідних судах.

У цьому контексті Голова ВС вкотре зауважив, що після завершення процедур добору до судів першої та апеляційної інстанцій існує нагальна потреба у проведенні конкурсу до Верховного Суду, адже на сьогодні чверть посад суддів ВС є вакантними, що призводить до суттєвого зростання навантаження.

Не оминув увагою Станіслав Кравченко і питання матеріального забезпечення судової системи, акцентувавши на проблемі значного відтоку кадрів, зумовленого низьким рівнем оплати праці працівників апаратів судів, і питанні щодо обрахунку суддівської винагороди.

Крім того, Голова ВС відзначив важливість впровадження сучасних технологій у робочі процеси, нагадавши про оновлення Бази правових позицій Верховного Суду та запуск українськомовної версії Платформи обміну знаннями ЄСПЛ.

Також Станіслав Кравченко зауважив, що війна не зупинила рух України до Європейського Союзу, і наголосив, що роль судової влади в цьому процесі є дуже значущою. Саме тому у Верховному Суді була створена робоча група щодо забезпечення виконання заходів Дорожньої карти з питань верховенства права.

Попри всі складнощі наша країна продовжує розвиватися як демократична держава і докладає всіх зусиль для виконання вимог, що стоять перед нею в процесі євроінтеграції. Водночас, за словами Голови ВС, разом із виконанням завдань щодо вдосконалення окремих аспектів роботи судової системи, базовим обовʼязком судів є постійне забезпечення стабільності роботи судової влади.

Резюмуючи, Голова ВС виокремив ключові кроки, яких необхідно вжити для покращення ситуації в системі правосуддя:

забезпечити безпеку учасників судових процесів;

посилити кадровий потенціал судової системи;

оптимізувати навантаження на Верховний Суд;

забезпечити належний рівень оплати праці працівників апаратів судів;

продовжувати цифровізацію судочинства;

працювати над посиленням довіри до судової влади через стабільну практику, належну комунікацію та прозорість роботи;

активно виконувати заходи, визначені Дорожньою картою з питань верховенства права.

Також Станіслав Кравченко висловив вдячність Програмі підтримки ОБСЄ для України за системну багаторічну підтримку і сприяння у проведенні цього важливого заходу.

Виклики, які постали перед судовою системою

Заступник Керівника Офісу Президента України Ірина Мудра зауважила, що кількість викликів, які постали перед судовою системою у зв’язку з війною, лише збільшуються. Попри це судді продовжують забезпечувати доступ громадян до правосуддя і відновлення справедливості.

Як повідомила Ірина Мудра, серед пріоритетів, які найближчим часом перебуватимуть у фокусі уваги Офісу Президента України, – кадрова ситуація, особливо в апеляційних судах. Станом на 1 вересня 2025 року вакантними є близько 66 % посад суддів апеляційних судів. Заступник Керівника Офісу Президента України запевнила, що після надходження від ВРП подань про призначення суддів апеляційних судів Офіс Президента докладе максимум зусиль, щоб якомога швидше були видані укази про їх призначення і ці судді склали присягу.

«Офіс Президента України активно долучається до професійних дискусій і відстоює гарантії незалежності судової влади. Тривають обговорення про шляхи оптимізації мережі місцевих загальних судів, вирівнювання суддівського навантаження, забезпечення відповідності матеріальної бази вимогам процесуального закону та юридичні аспекти імплементації таких змін», – зазначила Ірина Мудра. Вона пояснила, що Офіс Президента України орієнтується на посилення міжвідомчої взаємодії з розроблення нової мапи місцевих судів. Заплановано почати з кількох модельних судів, щоб напрацювати механізми роботи для забезпечення справедливого і своєчасного розгляду справ.

Виклики, які стоять перед ВККС щодо добору, оцінювання кандидатів на посаду судді

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Пасічник окреслив ключові завдання та виклики, які стоять перед Комісією в процесі добору, оцінювання кандидатів на посаду судді й конкурсів на суддівські посади. Він наголосив, що нині ВККС України перебуває на фінальному етапі кваліфікаційного іспиту в межах добору нових кандидатів. За словами очільника Комісії, це дасть вже на початку 2026 року розпочати конкурсні процедури. Доповідач зауважив, що в судах першої інстанції нині близько 1300 вакансій, але рівень навантаження в судах суттєво різниться, тому перед оголошенням конкурсу необхідно продумати оптимальний розподіл ресурсів, аби забезпечити його ефективність.

Окрему увагу Андрій Пасічник приділив конкурсу до Вищого антикорупційного суду, де впроваджено нові підходи формування єдиного рейтингу кандидатів. На 23 вакантні посади претендують 158 кандидатів, і вже в лютому-березні 2026 року очікуються спільні співбесіди з Громадською радою доброчесності. Водночас триває підготовка до конкурсів у спеціалізовані адміністративні суди: сформовано експертну раду з національних і міжнародних фахівців, розроблено завдання та тестові матеріали.

Важливим напрямом роботи є також конкурс до апеляційних судів. Уже рекомендовано кандидатів для Сумського та Житомирського апеляційних судів, тривають співбесіди щодо судів інших регіонів. Загалом у 2026 році Комісія планує завершити співбесіди для другої групи судів і перейти до третьої, у якій зареєстровані понад 200 кандидатів.

Голова Ради суддів України Богдан Моніч поінформував учасників наради про перспективи проведення наступного з’їзду суддів, що зумовлено необхідністю обрання нових членів Вищої ради правосуддя. Крім цього, Голова Ради суддів України зауважив про зміни у вимогах до кандидатів у помічники суддів для полегшення заповнення вакантних посад.

Представник Уповноваженого в системі судоустрою з прав на справедливе правосуддя та представництва в Конституційному Суді України Андрій Овсієнко наголосив, що налагодження якісної взаємодії між інститутом Уповноваженого та судовою владою має першочергове значення для ефективного захисту прав людини. Значна частина звернень громадян за роки повномасштабної війни стосується саме питань правосуддя, зокрема тривалого розгляду справ, несвоєчасного ухвалення рішень, невиконання судових рішень та забезпечення права на участь у судових засіданнях.

Серед актуальних викликів він виокремив проблему кадрового дефіциту в судах, що безпосередньо випливає на строки розгляду справ. Представник Уповноваженого наголосив, що це не лише процедурна чи організаційна проблема, а реальний чинник, який підриває довіру громадян до правосуддя та унеможливлює повноцінне відновлення їхніх прав.

Стан матеріально-фінансового забезпечення судової системи

Т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України Максим Пампура розповів про стан матеріально-фінансового забезпечення судової системи, динаміку штатної та фактичної чисельності посад у місцевих та апеляційних судах, а також навів статистичні дані про навантаження на суддів у першій половині 2025 року й кількість засідань, проведених у режимі відеоконференцзв’язку. Він також поінформував про збільшення заробітної плати працівників апаратів судів у звʼязку із законодавчими змінами, навівши конкретні показники прогнозованого зростання в цьому й наступному році. Зауважив Максим Пампура і про підвищення рівня забезпечення судів засобами інформатизації.

Учасники наради обговорили у форматі дискусії й інші важливі питання функціонування судової системи в сучасних реаліях, як-от тривалість конкурсного добору на посаду судді, проблеми, пов’язані з необхідністю зміни територіальної підсудності справ, процедура перевірки декларацій доброчесності судді, виконання судових рішень тощо.

У нараді також узяли участь заступник Голови Верховного Суду Олександр Мамалуй, Секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич, голова Касаційного кримінального суду у складі ВС Олександр Марчук, голова Касаційного цивільного суду у складі ВС Борис Гулько і секретар судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Олександр Баранець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.