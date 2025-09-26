В Верховном Суде обсудили текущее состояние и пути совершенствования осуществления правосудия в Украине

Станислав Кравченко обозначил наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются суды, среди них – прежде всего существенная нехватка кадров.

В рамках очередного совещания с председателями апелляционных судов Верховный Суд вновь объединил представителей судебной власти, Офиса Президента Украины и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека для обсуждения текущих проблем, с которыми сталкивается судебная система, решения общих организационных вопросов и определения ключевых приоритетов в дальнейшей работе. Об этом сообщил Верховный Суд.

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул, что цель такой рабочей встречи – прежде всего определить наиболее эффективные способы организации работы в существующих условиях для сохранения стабильности функционирования судебной системы, а также очертить дальнейшие направления совершенствования рабочих процессов. При этом он отметил, что обсуждение актуальных тенденций судебной практики и ключевых правовых выводов, сформированных в 2025 году, состоится завтра в рамках II Ежегодной судебно-практической конференции.

В докладе Глава ВС привел статистические показатели работы судебной системы за первое полугодие 2025 года: на рассмотрении в судах всех инстанций и юрисдикций находилось 3 млн 300 тыс. дел, что на 8 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 2 млн 200 тыс. было рассмотрено.

В частности, в суды первой инстанции поступило 2 млн дел, а в апелляционные – 349 тыс. При этом количество рассмотренных дел фактически равно объему поступлений, что свидетельствует о том, что несмотря на крайне сложные условия работы, судебная система удерживает баланс, должным образом выполняет свои задачи и формирует практику, отвечающую современным реалиям.

Рост нагрузки наблюдался и в Верховном Суде: показатель увеличился на 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, на рассмотрение ВС поступило 46 925 дел и материалов, а рассмотрено – 45 993.

Кроме того, Станислав Кравченко отметил наиболее острые проблемы, среди которых – существенная нехватка кадров. Он добавил, что есть определенная положительная динамика в решении этого вопроса: в прошлом году было назначено 385 новых судей, что хотя и не решило проблему полностью, но обеспечило минимальное пополнение судейского корпуса. Сейчас завершается финальная стадия отбора судей в апелляционные административные и хозяйственные суды – Высший совет правосудия рассматривает материалы для внесения Президенту Украины представлений о назначении победителей конкурса.

В этом контексте Глава ВС вновь указал на необходимость проведения конкурса в Верховный Суд, поскольку на данный момент четверть должностей судей ВС остаются вакантными, что приводит к значительному росту нагрузки.

Он также затронул вопросы материального обеспечения судебной системы, акцентировав внимание на оттоке кадров из-за низкой зарплаты сотрудников аппаратов судов, и поднял вопрос о расчете судейского вознаграждения.

Станислав Кравченко отметил важность внедрения современных технологий, напомнив об обновлении Базы правовых позиций ВС и запуске украиноязычной версии Платформы обмена знаниями ЕСПЧ.

Отдельно он подчеркнул, что война не остановила движение Украины к ЕС и что роль судебной власти в этом процессе чрезвычайно велика. Для этого в Верховном Суде создана рабочая группа по выполнению мероприятий Дорожной карты по верховенству права.

Резюмируя, Глава ВС обозначил ключевые шаги для улучшения ситуации в системе правосудия:

обеспечить безопасность участников судебных процессов;

усилить кадровый потенциал судебной системы;

оптимизировать нагрузку на Верховный Суд;

обеспечить достойную оплату труда сотрудников аппаратов судов;

продолжать цифровизацию судопроизводства;

работать над укреплением доверия к судебной власти через стабильную практику, коммуникацию и прозрачность работы;

активно выполнять мероприятия, определенные Дорожной картой по верховенству права.

Также Станислав Кравченко выразил благодарность Программе поддержки ОБСЕ для Украины за многолетнюю системную помощь в проведении данного мероприятия.

Вызовы, которые встали перед судебной системой

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудра отметила, что количество вызовов, которые встали перед судебной системой в связи с войной, только увеличивается. Несмотря на это, судьи продолжают обеспечивать доступ граждан к правосудию и восстановлению справедливости.

Как сообщила Ирина Мудра, среди приоритетов, которые в ближайшее время будут в фокусе внимания Офиса Президента Украины, – кадровая ситуация, особенно в апелляционных судах. По состоянию на 1 сентября 2025 года вакантными являются около 66 % должностей судей апелляционных судов. Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины заверила, что после поступления от ВСП представлений о назначении судей апелляционных судов Офис Президента приложит максимум усилий, чтобы как можно скорее были изданы указы об их назначении и эти судьи принесли присягу.

«Офис Президента Украины активно участвует в профессиональных дискуссиях и отстаивает гарантии независимости судебной власти. Продолжаются обсуждения о путях оптимизации сети местных общих судов, выравнивания судебной нагрузки, обеспечения соответствия материальной базы требованиям процессуального закона и юридические аспекты имплементации таких изменений», – отметила Ирина Мудра. Она пояснила, что Офис Президента Украины ориентируется на усиление межведомственного взаимодействия при разработке новой карты местных судов. Запланировано начать с нескольких модельных судов, чтобы выработать механизмы работы для обеспечения справедливого и своевременного рассмотрения дел.

Вызовы, стоящие перед ВККС по отбору и оцениванию кандидатов на должность судьи

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасечник обозначил ключевые задачи и вызовы, стоящие перед Комиссией в процессе отбора, оценивания кандидатов на должность судьи и конкурсов на судейские должности. Он подчеркнул, что сейчас ВККС Украины находится на финальном этапе квалификационного экзамена в рамках отбора новых кандидатов. По словам главы Комиссии, это позволит уже в начале 2026 года начать конкурсные процедуры. Докладчик отметил, что в судах первой инстанции сейчас около 1300 вакансий, но уровень нагрузки в судах существенно различается, поэтому перед объявлением конкурса необходимо продумать оптимальное распределение ресурсов, чтобы обеспечить его эффективность.

Отдельное внимание Андрей Пасечник уделил конкурсу в Высший антикоррупционный суд, где внедрены новые подходы к формированию единого рейтинга кандидатов. На 23 вакантные должности претендуют 158 кандидатов, и уже в феврале–марте 2026 года ожидаются совместные собеседования с Общественным советом добропорядочности. В то же время продолжается подготовка к конкурсам в специализированные административные суды: сформирован экспертный совет из национальных и международных специалистов, разработаны задания и тестовые материалы.

Важным направлением работы является также конкурс в апелляционные суды. Уже рекомендованы кандидаты для Сумского и Житомирского апелляционных судов, продолжаются собеседования по судам других регионов. В целом в 2026 году Комиссия планирует завершить собеседования для второй группы судов и перейти к третьей, в которой зарегистрированы более 200 кандидатов.

Глава Совета судей Украины Богдан Монич проинформировал участников совещания о перспективах проведения следующего съезда судей, что обусловлено необходимостью избрания новых членов Высшего совета правосудия. Кроме того, он отметил изменения в требованиях к кандидатам в помощники судей для упрощения заполнения вакантных должностей.

Представитель Уполномоченного в системе судоустройства по праву на справедливое правосудие и представительству в Конституционном Суде Украины Андрей Овсиенко подчеркнул, что налаживание качественного взаимодействия между институтом Уполномоченного и судебной властью имеет первостепенное значение для эффективной защиты прав человека. Значительная часть обращений граждан за годы полномасштабной войны касается именно вопросов правосудия, в частности длительного рассмотрения дел, несвоевременного вынесения решений, неисполнения судебных решений и обеспечения права на участие в судебных заседаниях.

Среди актуальных вызовов он выделил проблему кадрового дефицита в судах, что непосредственно влияет на сроки рассмотрения дел. Представитель Уполномоченного подчеркнул, что это не только процедурная или организационная проблема, а реальный фактор, подрывающий доверие граждан к правосудию и делающий невозможным полноценное восстановление их прав.

Состояние материально-финансового обеспечения судебной системы

И. о. Главы Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура рассказал о состоянии материально-финансового обеспечения судебной системы, динамике штатной и фактической численности должностей в местных и апелляционных судах, а также привёл статистические данные о нагрузке на судей в первой половине 2025 года и количестве заседаний, проведённых в режиме видеоконференции. Он также проинформировал об увеличении заработной платы работников аппаратов судов в связи с законодательными изменениями, приведя конкретные показатели прогнозируемого роста в этом и следующем году. Отметил Максим Пампура и повышение уровня обеспечения судов средствами информатизации.

Участники совещания обсудили в формате дискуссии и другие важные вопросы функционирования судебной системы в современных реалиях, такие как продолжительность конкурсного отбора на должность судьи, проблемы, связанные с необходимостью изменения территориальной подсудности дел, процедура проверки деклараций добропорядочности судьи, исполнение судебных решений и др.

В совещании также приняли участие заместитель Главы Верховного Суда Александр Мамалуй, Секретарь Большой Палаты Верховного Суда Виталий Уркевич, глава Кассационного уголовного суда в составе ВС Александр Марчук, глава Кассационного гражданского суда в составе ВС Борис Гулько и секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о корпоративных спорах, корпоративных правах и ценных бумагах Александр Баранец.

