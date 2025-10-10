Обрано голову Інгульського районного суду Миколаєва

Суд очолила Надія Рум’янцева.

На загальних зборах суддів Інгульського районного суду міста Миколаєва, шляхом таємного голосування, з 10 жовтня 2025 року головою суду було обрано суддю Надію Рум’янцеву.

Відповідно до закону, голову суду обирають збори суддів шляхом таємного голосування. Для обрання потрібна більшість голосів від усіх суддів цього суду. Строк повноважень — три роки, але не довше, ніж триватиме суддівський мандат обраної особи.

