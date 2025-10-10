Избран председатель Ингульского районного суда Николаева

Суд возглавила Надежда Румянцева.

На общем собрании судей Ингульского районного суда города Николаева путем тайного голосования с 10 октября 2025 года председателем суда была избрана судья Надежда Румянцева.

Согласно закону, председателя суда избирают собрание судей путем тайного голосования. Для избрания необходимо большинство голосов от всех судей этого суда. Срок полномочий — три года, но не дольше, чем продлится судейский мандат избранного лица.

