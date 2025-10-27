Вища рада правосуддя внесе подання Зеленському про призначення сімох суддів на посади до апеляційних судів

У понеділок, 27 жовтня, Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення сімох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:
Терези Юлії Олександрівни – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;
Фоміної Ліни Олександрівни – на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду;
Косолап Марини Миколаївни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;
Кузнецова Дмитра Володимировича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Чеботаренко Оксани Леонідівни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;
Дегтярьової Світлани Володимирівни – на посаду судді П’ятого апеляційного адміністративного суду;
Ржепецького Віктора Олександровича – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.
