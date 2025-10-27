Вища рада правосуддя внесе подання Зеленському про призначення сімох суддів на посади до апеляційних судів

ВРП ухвалила рішення про внесення подань Президентові про призначення сімох суддів на посади до апеляційних судів.

У понеділок, 27 жовтня, Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення сімох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:

Терези Юлії Олександрівни – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Фоміної Ліни Олександрівни – на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду;

Косолап Марини Миколаївни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Кузнецова Дмитра Володимировича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Чеботаренко Оксани Леонідівни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Дегтярьової Світлани Володимирівни – на посаду судді П’ятого апеляційного адміністративного суду;

Ржепецького Віктора Олександровича – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.

