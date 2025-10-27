Практика судів
Вища рада правосуддя внесе подання Зеленському про призначення сімох суддів на посади до апеляційних судів

12:18, 27 жовтня 2025
ВРП ухвалила рішення про внесення подань Президентові про призначення сімох суддів на посади до апеляційних судів.
У понеділок, 27 жовтня, Вища рада правосуддя повідомила про ухвалення рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення сімох суддів на посади до апеляційних судів, а саме:

Терези Юлії Олександрівни – на посаду судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Фоміної Ліни Олександрівни – на посаду судді Другого апеляційного адміністративного суду;

Косолап Марини Миколаївни – на посаду судді Сумського апеляційного суду;

Кузнецова Дмитра Володимировича – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Чеботаренко Оксани Леонідівни – на посаду судді Житомирського апеляційного суду;

Дегтярьової Світлани Володимирівни – на посаду судді П’ятого апеляційного адміністративного суду;

Ржепецького Віктора Олександровича – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду.

суддя ВРП Володимир Зеленський

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
