Высший совет правосудия внесет представление Зеленскому о назначении семи судей на должности в апелляционные суды

ВСП принял решение о внесении представлений Президенту о назначении семи судей на должности в апелляционные суды

В понедельник, 27 октября, Высший совет правосудия сообщил о принятии решения о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении семи судей на должности в апелляционные суды, а именно:

Терезы Юлии Александровны — на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;

Фоминой Лины Александровны — на должность судьи Второго апелляционного административного суда;

Косолап Марины Николаевны — на должность судьи Сумского апелляционного суда;

Кузнецова Дмитрия Владимировича — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Чеботаренко Оксаны Леонидовны — на должность судьи Житомирского апелляционного суда;

Дегтярёвой Светланы Владимировны — на должность судьи Пятого апелляционного административного суда;Ржепецкого Виктора Александровича — на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда.

