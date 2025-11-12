Конкурс до Запорізького апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС повідомила, що загалом провела співбесіди з 31 кандидатом.

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Запорізькому апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 11 листопада Комісією ухвалено такі рішення:

Свідунович Наталія Миколаївна - 674,2 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Сакоян Дмитро Іванович - 679,7 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Яцун Олександр Сергійович - 680 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 31 кандидатом: 16 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 8 кандидатів – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії.

