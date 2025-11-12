Конкурс в Запорожский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС сообщила, что всего провела собеседования с 31 кандидатом.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Запорожском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 11 ноября Комиссией приняты следующие решения:

Свидунович Наталия Николаевна — 674,2 балла — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Сакоян Дмитрий Иванович — 679,7 балла — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде;

Яцун Александр Сергеевич — 680 баллов — вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 33 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.

Всего проведено собеседования с 31 кандидатом: 16 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 8 кандидатов — не подтвердили, а с 7 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии.

