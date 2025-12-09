ВККС надала роз’яснення для адвокатів, які планують взяти участь у конкурсах до СОАС та СААС

Для участі в конкурсі адвокати повинні мати щонайменше 7 років досвіду представництва у публічно-правових спорах для СОАС або 9 років — для СААС.

Вища кваліфікаційна комісія суддів нагадала адвокатам про вимоги та порядок підтвердження професійного стажу для участі в конкурсах на посади суддів Спеціалізованого окружного та Спеціалізованого апеляційного адміністративних судів.

Для участі в конкурсі адвокати повинні мати щонайменше 7 років досвіду представництва у публічно-правових спорах для СОАС або 9 років — для СААС.

В ВККС підкреслили, що свою діяльність адвокат може підтвердити копією свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копією витягу з реєстру адвокатів та такими документами:

- договорами, ордерами або іншими документами, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності;

- деклараціями про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або ФОП;

- довідками з місця роботи, про заробітну плату, трудовою книжкою – для осіб, що здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання;

- документами про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката;

- копіями судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні);

- іншими документами, поданими відповідно до умов проведення конкурсу та які дають підстави зробити висновок про реальність його практики.

«Документи необхідно подавати за період роботи, яким кандидат підтверджує досвід професійної діяльності адвоката. Кожен з семи або дев’яти років роботи підтверджується окремо», - заявили у Комісії.

ВККС також повідомила, що для підтвердження одного року відповідного стажу роботи необхідно додати до картки процедури не більше 5 документів (файлів). Максимальна кількість файлів для додавання - 50 (рекомендовано до 15 файлів), розмір одного файлу не повинен перевищувати 20 Мб. Звертаємо увагу, що допускається стиснення PDF файлів, але такий документ має бути доступним для читання, повно і чітко відображати інформацію. З детальними роз’ясненнями щодо подання документів, зокрема адвокатами можна ознайомитись за посиланням.

Комісія нагадала, що процедура подання документів для участі в конкурсах до СОАС та СААС завершується о 23:59 23 грудня 2025 року.

