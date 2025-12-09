  1. Суд инфо

ВККС предоставила разъяснения для адвокатов, которые планируют принять участие в конкурсах в СОАС и СААС

16:52, 9 декабря 2025
Для участия в конкурсе адвокаты должны иметь как минимум 7 лет опыта представительства в публично-правовых спорах для СОАС или 9 лет — для СААС.
Высшая квалификационная комиссия судей напомнила адвокатам о требованиях и порядке подтверждения профессионального стажа для участия в конкурсах на должности судей Специализированного окружного и Специализированного апелляционного административных судов.

В ВККС подчеркнули, что свою деятельность адвокат может подтвердить копией свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью, копией выписки из реестра адвокатов и такими документами:

  • договорами, ордерами или другими документами, удостоверявшими полномочия адвоката на предоставление правовой помощи во время осуществления им профессиональной деятельности;
  • декларациями о доходах от профессиональной деятельности для самозанятого лица или ФЛП;
  • справками с места работы, о заработной плате, трудовой книжкой — для лиц, которые осуществляют адвокатскую деятельность в составе юридического лица или адвокатского объединения;
  • документами о доходах за период осуществления профессиональной деятельности адвоката;
  • копиями судебных решений и других процессуальных документов, которые в совокупности позволяют установить участие адвоката в деле (производстве);
  • другими документами, поданными в соответствии с условиями проведения конкурса и которые дают основания сделать вывод о реальности его практики.

«Документы необходимо подавать за период работы, которым кандидат подтверждает опыт профессиональной деятельности адвоката. Каждый из семи или девяти лет работы подтверждается отдельно», — заявили в Комиссии.

ВККС также сообщила, что для подтверждения одного года соответствующего стажа работы необходимо добавить к карточке процедуры не более 5 документов (файлов). Максимальное количество файлов для добавления — 50 (рекомендуется до 15 файлов), размер одного файла не должен превышать 20 МБ. Обращаем внимание, что допускается сжатие PDF-файлов, но такой документ должен быть доступным для чтения, полно и четко отображать информацию. С детальными разъяснениями по подаче документов, в частности адвокатами, можно ознакомиться по ссылке.

Комиссия напомнила, что процедура подачи документов для участия в конкурсах в СОАС и СААС завершается в 23:59 23 декабря 2025 года.

