Конкурс в Запорізький апеляційний суд — один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

В ВККС зазначили, що загалом проведено співбесіди з 33 кандидатами, з яких 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Фото: vkksu.gov.ua

У вівторок, 9 грудня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді в Запорізькому апеляційному суді Коваленка Павла Леонідовича. Про це повідомила ВККС.

Під час проведення спеціальної перевірки стосовно кандидата отримано інформацію, що оцінюється при встановленні відповідності критеріям професійної етики та доброчесності під час співбесіди та визначенні результатів кваліфікаційного оцінювання.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Коваленко Павло Леонідович набрав 640,25 бала. Колегія ухвалила рішення визнати кандидата таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

ВККС нагадала, що 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 33 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 14 кандидатів – не підтвердили, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

