  1. Суд інфо

Конкурс в Запорізький апеляційний суд — один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя

19:44, 9 грудня 2025
В ВККС зазначили, що загалом проведено співбесіди з 33 кандидатами, з яких 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.
Конкурс в Запорізький апеляційний суд — один кандидат не підтвердив здатності здійснювати правосуддя
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 9 грудня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді в Запорізькому апеляційному суді Коваленка Павла Леонідовича. Про це повідомила ВККС.

Під час проведення спеціальної перевірки стосовно кандидата отримано інформацію, що оцінюється при встановленні відповідності критеріям професійної етики та доброчесності під час співбесіди та визначенні результатів кваліфікаційного оцінювання.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Коваленко Павло Леонідович набрав 640,25 бала. Колегія ухвалила рішення визнати кандидата таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

ВККС нагадала, що 33 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 16 вакантних посад суддів у Запорізькому апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 33 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 14 кандидатів – не підтвердили, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС Запоріжжя

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водив на підпитку: чоловік утримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконаннв рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]