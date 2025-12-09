Конкурс в Запорожский апелляционный суд — один кандидат не подтвердил способность осуществлять правосудие

В ВККС отметили, что в целом проведены собеседования с 33 кандидатами, из которых 18 подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Во вторник, 9 декабря, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии было проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидата на должность судьи в Запорожском апелляционном суде Коваленко Павла Леонидовича Об этом сообщила ВККС.

Во время проведения специальной проверки в отношении кандидата получена информация, которая оценивается при установлении соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности во время собеседования и определения результатов квалификационного оценивания.

По результатам квалификационного оценивания Коваленко Павел Леонидович набрал 640,25 балла. Коллегия приняла решение признать кандидата таким, который не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 33 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 33 кандидатами: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 14 кандидатов — не подтвердили, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

