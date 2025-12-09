  1. Суд инфо

Конкурс в Запорожский апелляционный суд — один кандидат не подтвердил способность осуществлять правосудие

19:44, 9 декабря 2025
В ВККС отметили, что в целом проведены собеседования с 33 кандидатами, из которых 18 подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.
Конкурс в Запорожский апелляционный суд — один кандидат не подтвердил способность осуществлять правосудие
Фото: vkksu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 9 декабря, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии было проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидата на должность судьи в Запорожском апелляционном суде Коваленко Павла Леонидовича Об этом сообщила ВККС.

Во время проведения специальной проверки в отношении кандидата получена информация, которая оценивается при установлении соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности во время собеседования и определения результатов квалификационного оценивания.

По результатам квалификационного оценивания Коваленко Павел Леонидович набрал 640,25 балла. Коллегия приняла решение признать кандидата таким, который не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 33 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 16 вакантных должностей судей в Запорожском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 33 кандидатами: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 14 кандидатов — не подтвердили, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС Запорожье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]