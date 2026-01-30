Суддя Господарського суду Одеської області Олександр Ровинський відповідає займаній посаді — ВККС

Суддя успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання та підтвердив відповідність посаді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання щодо відповідності судді Господарського суду Одеської області займаній посаді.

Зокрема, колегією ВККС було проведено співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді місцевого суду на відповідність займаній посаді.

За результатами засідання суддя Господарського суду Одеської області Ровинський Олександр Юрійович набрав 673 бала та визнаний таким, що відповідає займаній посаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.