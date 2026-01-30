  1. Суд інфо

Суддя Господарського суду Одеської області Олександр Ровинський відповідає займаній посаді — ВККС

16:45, 30 січня 2026
Суддя успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання та підтвердив відповідність посаді.
Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання щодо відповідності судді Господарського суду Одеської області займаній посаді.

Зокрема, колегією ВККС було проведено співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді місцевого суду на відповідність займаній посаді.

За результатами засідання суддя Господарського суду Одеської області Ровинський Олександр Юрійович набрав 673 бала та визнаний таким, що відповідає займаній посаді.

ВККС кваліфікаційне оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України

