Судья Хозяйственного суда Одесской области Александр Ровинский соответствует занимаемой должности — ВККС

Судья успешно прошел квалификационное оценивание и подтвердил соответствие должности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о соответствии судьи Хозяйственного суда Одесской области занимаемой должности.

В частности, коллегией ВККС было проведено собеседование в рамках квалификационного оценивания судьи местного суда на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседания судья Хозяйственного суда Одесской области Ровинский Александр Юрьевич набрал 673 балла и признан соответствующим занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.