Судья Хозяйственного суда Одесской области Александр Ровинский соответствует занимаемой должности — ВККС
16:45, 30 января 2026
Судья успешно прошел квалификационное оценивание и подтвердил соответствие должности.
Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о соответствии судьи Хозяйственного суда Одесской области занимаемой должности.
В частности, коллегией ВККС было проведено собеседование в рамках квалификационного оценивания судьи местного суда на соответствие занимаемой должности.
По результатам заседания судья Хозяйственного суда Одесской области Ровинский Александр Юрьевич набрал 673 балла и признан соответствующим занимаемой должности.
