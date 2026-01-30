Конкурс до Київського апеляційного суду: на Олену Бузунко очікує співбесіда

ВККС визначила результати кваліфікаційного оцінювання кандидатів.

На засіданні Вищої кваліфікаційної суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Бузунко Олена Анатоліївна - 695,94 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Невмержицька Ірина Миколаївна - оголошено перерву у розгляді питання;

Масло Сергій Павлович - відкладено розгляд питання.

Як відомо, 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 16 кандидатами: 6 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

