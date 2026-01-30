Конкурс в Киевский апелляционный суд: Олену Бузунко ожидает собеседование

ВККС определила результаты квалификационного оценивания кандидатов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Бузунко Елена Анатольевна — 695,94 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Невмержицкая Ирина Николаевна — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Масло Сергей Павлович — отложено рассмотрение вопроса.

Как известно, 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 16 кандидатами: 6 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 5 кандидатов — не подтвердили, с 5 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.