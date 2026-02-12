  1. Суд інфо

ВРП звільнила у відставку суддю Бериславського райсуду Херсонської області Валентину Миргород

11:48, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддю звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.
ВРП звільнила у відставку суддю Бериславського райсуду Херсонської області Валентину Миргород
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 12 лютого, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Миргород Валентину Степанівну з посади судді Бериславського районного суду Херсонської області, відряджену до Саратського районного суду Одеської області. Про це повідомила ВРП.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що суддю звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Також ми писали, що суддю Богуславського районного суду Київської області Миколу Тітова звільнено у відставку. 

Раніше «Судово-юридична газета писала», що У 2025 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 226 суддів.

За загальними обставинами звільнено 186 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 174 судді, з яких:

125 - судді місцевих судів;

43 - судді апеляційних судів;

6 - судді Верховного Суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

ВРП визначила дату з’їзду для обрання члена ради та строки подання документів

ВРП оголосила про проведення з’їзду та визначила дату і місце його проведення для обрання члена Ради.

Примусова мобілізація: судова практика між обов’язком захищати країну і правом на справедливість

Суди визначають межі допустимого втручання держави у військовий обов’язок на фоні системних порушень.

Поліцейським готують нові стандарти грошового забезпечення: Комітет відновив роботу над законопроєктом

Законопроект, що перебуває у Верховній Раді з 2022 року, отримав новий імпульс після засідання робочої групи.

Проєкт Цивільного Кодексу вводить для контрактів фільтр доброзвичайності

Новий Цивільний кодекс дозволить визнавати договір недійсним, якщо його зміст, мета або спосіб виконання суперечать доброзвичайності

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]