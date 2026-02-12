ВРП звільнила у відставку суддю Бериславського райсуду Херсонської області Валентину Миргород
У четвер, 12 лютого, Вища рада правосуддя вирішила звільнити Миргород Валентину Степанівну з посади судді Бериславського районного суду Херсонської області, відряджену до Саратського районного суду Одеської області. Про це повідомила ВРП.
Зазначається, що суддю звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Також ми писали, що суддю Богуславського районного суду Київської області Миколу Тітова звільнено у відставку.
Раніше «Судово-юридична газета писала», що У 2025 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 226 суддів.
За загальними обставинами звільнено 186 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 174 судді, з яких:
125 - судді місцевих судів;
43 - судді апеляційних судів;
6 - судді Верховного Суду.
