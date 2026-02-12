  1. Суд инфо

ВСП уволил в отставку судью Бериславского райсуда Херсонской области Валентину Миргород

11:48, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судью уволили в связи с подачей заявления об отставке.
ВСП уволил в отставку судью Бериславского райсуда Херсонской области Валентину Миргород
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 12 февраля, Высший совет правосудия решил уволить Миргород Валентину Степановну с должности судьи Бериславского районного суда Херсонской области, командированную в Саратский районный суд Одесской области. Об этом сообщил ВСП.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что судью уволили в связи с подачей заявления об отставке.

Также сообщалось, что судью Богуславского районного суда Киевской области Николая Титова уволили в отставку. 

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в 2025 году Высший совет правосудия принял решения об увольнении 226 судей.

По общим основаниям уволены 186 судей, а именно:

в связи с подачей заявлений об отставке уволены 174 судьи, из которых:

125 — судьи местных судов;

43 — судьи апелляционных судов;

6 — судьи Верховного Суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Проект Гражданского Кодекса вводит для контрактов фильтр добропорядочности

Новый Гражданский кодекс разршит признавать договор недействительным, если его содержание, цель или способ исполнения противоречат добропорядочности

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]