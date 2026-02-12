ВСП уволил в отставку судью Бериславского райсуда Херсонской области Валентину Миргород

Судью уволили в связи с подачей заявления об отставке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 12 февраля, Высший совет правосудия решил уволить Миргород Валентину Степановну с должности судьи Бериславского районного суда Херсонской области, командированную в Саратский районный суд Одесской области. Об этом сообщил ВСП.

Отмечается, что судью уволили в связи с подачей заявления об отставке.

Также сообщалось, что судью Богуславского районного суда Киевской области Николая Титова уволили в отставку.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в 2025 году Высший совет правосудия принял решения об увольнении 226 судей.

По общим основаниям уволены 186 судей, а именно:

в связи с подачей заявлений об отставке уволены 174 судьи, из которых:

125 — судьи местных судов;

43 — судьи апелляционных судов;

6 — судьи Верховного Суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.