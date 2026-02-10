Судью Богуславского райсуда Киевской области Николая Титова уволили в отставку
15:57, 10 февраля 2026
ВСП уволил судью из Киевской области в связи с подачей заявления об отставке.
Фото: Богуславский районный суд Киевской области
Судью Богуславского районного суда Киевской области Николая Титова уволили в отставку. Об этом сообщает Высший совет правосудия.
Так, на заседании 10 февраля ВСП решил уволить Титова Николая Борисовича с должности судьи Богуславского районного суда Киевской области в связи с подачей заявления об отставке.
Как сообщалось, также ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Центрального райсуда Днепра.
Кроме того, Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 4 судей в Черниговский апелляционный суд.
