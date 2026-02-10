Судью Богуславского райсуда Киевской области Николая Титова уволили в отставку

ВСП уволил судью из Киевской области в связи с подачей заявления об отставке.

Фото: Богуславский районный суд Киевской области

Судью Богуславского районного суда Киевской области Николая Титова уволили в отставку. Об этом сообщает Высший совет правосудия.

Так, на заседании 10 февраля ВСП решил уволить Титова Николая Борисовича с должности судьи Богуславского районного суда Киевской области в связи с подачей заявления об отставке.

Как сообщалось, также ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Центрального райсуда Днепра.

Кроме того, Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 4 судей в Черниговский апелляционный суд.

