Суддю Богуславського райсуду Київської області Миколу Тітова звільнено у відставку

ВРП звільнила суддю з Київщини у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Фото: Богуславський районний суд Київської області

Суддю Богуславського районного суду Київської області Миколу Тітова звільнено у відставку. Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

Так, на засіданні 10 лютого ВРП вирішила звільнити Тітова Миколу Борисовича з посади судді Богуславського районного суду Київської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Як повідомлялося, також ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Центрального райсуду Дніпра.

Крім того, Вища рада правосуддя внесе Володимиру Зеленському подання про призначення 4 суддів до Чернігівського апеляційного суду.

