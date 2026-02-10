  1. Суд інфо

Суддю Богуславського райсуду Київської області Миколу Тітова звільнено у відставку

15:57, 10 лютого 2026
ВРП звільнила суддю з Київщини у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Суддю Богуславського райсуду Київської області Миколу Тітова звільнено у відставку
Фото: Богуславський районний суд Київської області
Суддю Богуславського районного суду Київської області Миколу Тітова звільнено у відставку. Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

Так, на засіданні 10 лютого ВРП вирішила звільнити Тітова Миколу Борисовича з посади судді Богуславського районного суду Київської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Як повідомлялося, також ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Центрального райсуду Дніпра.

Крім того, Вища рада правосуддя внесе Володимиру Зеленському подання про призначення 4 суддів до Чернігівського апеляційного суду.

