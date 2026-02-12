Практика застосування угод про визнання винуватості ВАКС – підсумки 2025 року

72 угоди про визнання винуватості у 2025 році забезпечили 576,9 млн грн штрафів та майже 1 млрд грн відшкодувань.

Інститут угод у кримінальному провадженні – це один із найбільш прогресивних та дискусійних інструментів в українському праві, особливо в контексті боротьби з топкорупцією. Про це розповіли у Вищому антикорупційному суді.

Вимоги МВФ до України у 2024-2025 роках містили реформування кримінального процесу, зокрема посилення інституту угод про визнання винуватості (plea bargaining) у корупційних справах. Ключова мета – прискорення розгляду справ, забезпечення невідворотності покарання, можливість призначення суттєво збільшених штрафів та повне або часткове відшкодування збитків.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України існує два види угод:

угода про примирення – укладається між потерпілим та підозрюваним/обвинуваченим у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення;

угода про визнання винуватості – укладається між прокурором та підозрюваним/обвинуваченим. Саме цей вид угод фігурує у справах ВАКС.

У 2025 році Вищим антикорупційним судом ухвалено 109 вироків, з них 72 – на підставі угод про визнання винуватості стосовно 102 осіб. (За період 2019–2025 рр. ухвалено 346 вироків, із них на підставі угод — 166).

Для того щоб суд затвердив угоду про визнання винуватості, вона має містити обов’язкові елементи:

Викриття спільників: підозрюваний/обвинувачений обов’язково має викрити іншого співучасника (якщо злочин вчинено групою) або надати інформацію про інші корупційні злочини. Відшкодування збитків: повне або часткове відшкодування заподіяної шкоди.

Окрім цього, угода про визнання винуватості може також передбачати штраф як додаткове покарання (сума штрафу залежить від тяжкості злочину і може сягати сотні мільйонів гривень).

Угода може містити застосування спеціальної конфіскації. Також за умовами угоди про визнання винуватості може бути добровільне відшкодування збитків.

Суд зобов’язаний перевірити добровільність укладення угоди, врахувати суспільний інтерес та перевірити її на відповідність нормам закону.

Лише за затвердженими ВАКС у минулому році угодами про визнання винуватості до бюджету має бути перераховано майже 1 млрд грн відшкодування завданих кримінальними правопорушеннями збитків (за період 2019-2025 років – це майже 1,5 млрд грн). Сума штрафів, накладених на засуджених у 2025 році осіб як основні та додаткові покарання, становить 576,9 млн грн.

У ВАКС зазначають, що завдяки укладеним угодам про визнання винуватості у 2025 році на потреби Збройних Сил України спрямовано понад 321 млн грн (як приклад, ця сума майже дорівнює вартості близько 1000 потужних квадрокоптерів типу Mavic 3 Pro або декількох комплексів ППО ближньої дії). Усього на потреби Збройних Сил України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я та ін. протягом 2019–2025 років перераховано понад 682 млн грн.

Розвиток інституту угод наближає українську систему правосуддя до європейських стандартів, утверджує принцип, за якого корупція перестає бути вигідною, а покарання стає невідворотним та економічно відчутним для правопорушників.

Результати роботи ВАКС у 2025 році підтверджують успішну імплементацію законодавчих змін у практичну площину. Завдяки поєднанню інституту угод та запровадженню одноособового розгляду справ було досягнуто значного пришвидшення судових процесів. Це забезпечило не лише процесуальну ефективність, а й додаткові фінансові ресурси до державного бюджету та підтримку ЗСУ.

