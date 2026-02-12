Практика применения соглашений о признании вины ВАКС – итоги 2025 года

72 соглашения о признании вины в 2025 году обеспечили 576,9 млн грн штрафов и почти 1 млрд грн возмещений.

Институт соглашений в уголовном производстве – это один из самых прогрессивных и дискуссионных инструментов в украинском праве, особенно в контексте борьбы с топ-коррупцией. Об этом рассказали в Высшем антикоррупционном суде.

Требования МВФ к Украине в 2024-2025 годах включали реформирование уголовного процесса, в частности усиление института соглашений о признании вины (plea bargaining) в коррупционных делах. Ключевая цель – ускорение рассмотрения дел, обеспечение неотвратимости наказания, возможность назначения существенно увеличенных штрафов и полное или частичное возмещение убытков.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины существует два вида соглашений:

соглашение о примирении – заключается между потерпевшим и подозреваемым/обвиняемым в производстве по уголовным проступкам, нетяжким преступлениям и в уголовном производстве в форме частного обвинения;

соглашение о признании вины – заключается между прокурором и подозреваемым/обвиняемым. Именно этот вид соглашений фигурирует в делах ВАКС.

В 2025 году Высшим антикоррупционным судом вынесено 109 приговоров, из них 72 – на основании соглашений о признании вины в отношении 102 лиц. (За период 2019–2025 гг. вынесено 346 приговоров, из них на основании соглашений – 166).

Для того чтобы суд утвердил соглашение о признании вины, оно должно содержать обязательные элементы:

Разоблачение сообщников: подозреваемый/обвиняемый обязательно должен разоблачить другого соучастника (если преступление совершено группой) или предоставить информацию о других коррупционных преступлениях. Возмещение ущерба: полное или частичное возмещение причиненного ущерба.

Кроме того, соглашение о признании вины может также предусматривать штраф в качестве дополнительного наказания (сумма штрафа зависит от тяжести преступления и может достигать сотен миллионов гривен).

Соглашение может содержать применение специальной конфискации. Также по условиям соглашения о признании вины может быть добровольное возмещение убытков.

Суд обязан проверить добровольность заключения соглашения, учесть общественный интерес и проверить его на соответствие нормам закона.

Только по утвержденным ВАКС в прошлом году соглашениям о признании виновности в бюджет должно быть перечислено почти 1 млрд грн возмещения ущерба, причиненного уголовными правонарушениями (за период 2019-2025 годов – это почти 1,5 млрд грн). Сумма штрафов, наложенных на осужденных в 2025 году лиц в качестве основных и дополнительных наказаний, составляет 576,9 млн грн.

В ВАКС отмечают, что благодаря заключенным соглашениям о признании вины в 2025 году на нужды Вооруженных Сил Украины направлено более 321 млн грн (например, эта сумма почти равна стоимости около 1000 мощных квадрокоптеров типа Mavic 3 Pro или нескольких комплексов ПВО ближнего действия). Всего на нужды Вооруженных Сил Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения и др. в течение 2019–2025 годов перечислено более 682 млн грн.

Развитие института соглашений приближает украинскую систему правосудия к европейским стандартам, утверждает принцип, при котором коррупция перестает быть выгодной, а наказание становится неотвратимым и экономически ощутимым для правонарушителей.

Результаты работы ВАКС в 2025 году подтверждают успешную имплементацию законодательных изменений в практическую плоскость. Благодаря сочетанию института соглашений и введению единоличного рассмотрения дел было достигнуто значительное ускорение судебных процессов. Это обеспечило не только процессуальную эффективность, но и дополнительные финансовые ресурсы в государственный бюджет и поддержку ВСУ.

