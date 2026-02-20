  1. Суд інфо

17:23, 20 лютого 2026
Збори суддів ВС у КАС обрали суддю до Великої Палати Верховного Суду та внесли зміни до персонального складу судових палат.
Збори суддів КАС ВС обрали Наталію Мартинюк до Великої Палати Верховного Суду
У п’ятницю, 20 лютого, відбулися збори суддів Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді.

На зборах було розглянуто заяву судді Великої Палати Верховного Суду Наталії Шевцової про відкликання з Великої Палати ВС та ухвалено рішення про її відкликання з 20 лютого.

Також збори суддів за результатами відкритого голосування обрали до Великої Палати ВС з 20 лютого строком на три роки суддю ВС у КАС Наталію Мартинюк.

На зборах суддів внесено зміни до персонального складу судових палат. Ухвалено рішення про введення з 20 лютого судді Наталії Шевцової до складу судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав та виведення судді Наталії Мартинюк зі складу судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян у зв’язку з обранням її суддею ВП ВС.

Крім того, ухвалено й рішення про виведення Ігоря Дашутіна зі складу судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів та введення його до складу судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян.

Також внесено зміни до персонального складу постійних колегій суддів, резервних суддів для постійних колегій суддів у складі судових палат КАС ВС.

