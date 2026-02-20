Собрание судей КАС ВС избрало Наталию Мартынюк в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей ВС в КАС избрало судью в Большую Палату Верховного Суда и внесло изменения в персональный состав судебных палат.

В пятницу, 20 февраля, состоялось собрание судей Верховного Суда в Кассационном административном суде.

На собрании было рассмотрено заявление судьи Большой Палаты Верховного Суда Наталии Шевцовой об отзыве из Большой Палаты ВС и принято решение о ее отзыве с 20 февраля.

Также собрание судей по результатам открытого голосования избрало в Большую Палату ВС с 20 февраля сроком на три года судью ВС в КАС Наталию Мартынюк.

На собрании судей внесены изменения в персональный состав судебных палат. Принято решение о введении с 20 февраля судьи Наталии Шевцовой в состав судебной палаты по рассмотрению дел о защите социальных прав и выведении судьи Наталии Мартынюк из состава судебной палаты по рассмотрению дел, связанных с избирательным процессом и референдумом, а также защитой политических прав граждан в связи с избранием ее судьей БП ВС.

Кроме того, принято решение о выведении Игоря Дашутина из состава судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам и введении его в состав судебной палаты по рассмотрению дел, связанных с избирательным процессом и референдумом, а также защитой политических прав граждан.

Также внесены изменения в персональный состав постоянных коллегий судей, резервных судей для постоянных коллегий судей в составе судебных палат КАС ВС.

