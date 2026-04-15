Судді КЦС ВС провели всеукраїнський семінар щодо проблемних питань правозастосування

10:27, 15 квітня 2026
Захід об’єднав суддів першої та апеляційної інстанцій для обговорення проблем практики.
В Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбувся всеукраїнський онлайн-семінар з актуальних питань застосування норм матеріального і процесуального права для суддів першої та апеляційної інстанцій. Захід проведено на виконання вимог п. 7 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», вказують у ВС.

Відкриваючи семінар, голова КЦС ВС Марина Червинська зауважила, що учасники матимуть змогу обговорити проблемні питання – як надіслані заздалегідь, так і поставлені суддям ВС безпосередньо під час заходу – у більш широкому контексті, без обговорення конкретних справ.

Секретар Пленуму ВС, секретар Першої судової палати КЦС ВС Дмитро Луспеник зазначив, що семінар є не монологом, а діалогом: спікери відповідають на запитання, які безпосередньо надіслали суди, а не виступають із доповідями на власний розсуд.

Завершуючи захід, Марина Червинська подякувала всім учасникам – суддям місцевих, апеляційних та касаційного судів – і висловила сподівання, що семінар сприятиме вирішенню актуальних практичних проблем на всіх рівнях судової системи.

Вона наголосила, що захід був повноцінним діалогом: учасники не лише почули відповіді на свої запитання, а й спонукали суддів ВС у КЦС по-новому поглянути на окремі проблеми, які потребують подальшого опрацювання.

