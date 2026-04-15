Судьи КГС ВС провели всеукраинский семинар по проблемным вопросам правоприменения

10:27, 15 апреля 2026
Мероприятие объединило судей первой и апелляционной инстанций для обсуждения проблем практики.
Судьи КГС ВС провели всеукраинский семинар по проблемным вопросам правоприменения
В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоялся всеукраинский онлайн-семинар по актуальным вопросам применения норм материального и процессуального права для судей первой и апелляционной инстанций. Мероприятие проведено во исполнение требований п. 7 ч. 2 ст. 36 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», указывают в ВС.

Открывая семинар, председатель КГС ВС Марина Червинская отметила, что участники смогут обсудить проблемные вопросы – как направленные заранее, так и поставленные судьям ВС непосредственно во время мероприятия – в более широком контексте, без обсуждения конкретных дел.

Секретарь Пленума ВС, секретарь Первой судебной палаты КГС ВС Дмитрий Луспеник отметил, что семинар является не монологом, а диалогом: спикеры отвечают на вопросы, которые непосредственно направили суды, а не выступают с докладами по собственному усмотрению.

Завершая мероприятие, Марина Червинская поблагодарила всех участников – судей местных, апелляционных и кассационного судов – и выразила надежду, что семинар будет способствовать решению актуальных практических проблем на всех уровнях судебной системы.

Она подчеркнула, что мероприятие было полноценным диалогом: участники не только услышали ответы на свои вопросы, но и побудили судей ВС в КГС по-новому взглянуть на отдельные проблемы, которые требуют дальнейшей проработки.

Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

