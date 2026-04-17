ВККС внесе подання про звільнення судді Києво-Святошинського райсуду Віталія Нікушина

12:15, 17 квітня 2026
Суддя не склав іспит і не допущений до другого етапу кваліфікаційного оцінювання.
Колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Зеленіна Наталія Іванівна (Господарський суд міста Києва) - оголошено перерву в розгляді питання;

Нікушин Віталій Вікторович (Києво-Святошинський районний суд Київської області) - визначити, що суддя не склав іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді. Відмовити судді в допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди». Визнати суддю таким, що не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення судді із займаної посади;

Корицька Вікторія Олександрівна (Господарський суд Миколаївської області) - відкладено розгляд питання.

