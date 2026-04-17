ВККС внесе подання про звільнення судді Києво-Святошинського райсуду Віталія Нікушина
Колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:
Зеленіна Наталія Іванівна (Господарський суд міста Києва) - оголошено перерву в розгляді питання;
Нікушин Віталій Вікторович (Києво-Святошинський районний суд Київської області) - визначити, що суддя не склав іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді. Відмовити судді в допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди». Визнати суддю таким, що не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення судді із займаної посади;
Корицька Вікторія Олександрівна (Господарський суд Миколаївської області) - відкладено розгляд питання.
