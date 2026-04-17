ВККС внесет представление об увольнении судьи Киево-Святошинского районного суда Виталия Никушина

Судья не сдал экзамен и не допущен ко второму этапу квалификационного оценивания.

Коллегия Высшей квалификационной комиссии судей определила результаты квалификационного оценивания трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Так, по результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Зеленина Наталья Ивановна (Хозяйственный суд города Киева) — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса;

Никушин Виталий Викторович (Киево-Святошинский районный суд Киевской области) — определить, что судья не сдал экзамен в рамках процедуры квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности. Отказать судье в допуске ко второму этапу квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности «Исследование досье и проведение собеседования». Признать судью не соответствующим занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией об увольнении судьи с занимаемой должности;

Корицкая Виктория Александровна (Хозяйственный суд Николаевской области) — отложено рассмотрение вопроса.

