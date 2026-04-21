Суддівський корпус поповнився: 22 новопризначених судді склали присягу

21:28, 21 квітня 2026
Судді з різних регіонів України офіційно вступили на посади після складення присяги.
За участі Президента Володимира Зеленського відбулася урочиста церемонія складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду.

Зокрема, 22 новопризначених суддів склали присягу.

Троє з них – судді місцевих загальних судів, двоє – місцевих господарських судів, п’ятеро – апеляційних судів, восьмеро – апеляційних господарських судів, четверо – апеляційних адміністративних судів.

Присягу склали судді з різних регіонів України: по троє – з Київщини, Сумщини та Харківщини, по двоє – з Дніпровщини, Житомирщини, Львівщини та Рівненщини, по одному – з Донеччини, Закарпаття, Миколаївщини, Одещини та Полтавщини.

Глава держави привітав суддів зі вступом на посаду й наголосив, що їхня робота має бути фаховою, неупередженою, справедливою та вчасною.

«Люди помічають справедливість не через роки, не колись потім, а тоді, коли відчуття, що справедливість потрібна, найбільш гостре. Будь ласка, не упускайте цей важливий момент, коли справедливість потрібна, коли закон повинен проявити себе, проявити себе розумно, з повагою до людей, із повагою до життя», – наголосив Володимир Зеленський.

Складення присяги є одним з обов’язкових елементів набуття повноважень судді. Суддя може здійснювати правосуддя лише після складення присяги, зарахування у штат суду та проходження початкової підготовки.

