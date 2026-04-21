  1. Суд инфо

Судейский корпус пополнился: 22 новоназначенных судьи принесли присягу

21:28, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Судьи из разных регионов Украины официально вступили в должности после принесения присяги.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При участии Президента Владимира Зеленского состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В частности, 22 новоназначенных судьи принесли присягу.

Трое из них — судьи местных общих судов, двое — местных хозяйственных судов, пятеро — апелляционных судов, восемь — апелляционных хозяйственных судов, четверо — апелляционных административных судов.

Присягу принесли судьи из разных регионов Украины: по трое — из Киевской, Сумской и Харьковской областей, по двое — из Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Ровенской областей, по одному — из Донецкой, Закарпатской, Николаевской, Одесской и Полтавской областей.

Глава государства поздравил судей с вступлением в должность и подчеркнул, что их работа должна быть профессиональной, беспристрастной, справедливой и своевременной.

«Люди замечают справедливость не через годы, не когда-то потом, а тогда, когда ощущение, что справедливость нужна, наиболее остро. Пожалуйста, не упускайте этот важный момент, когда справедливость нужна, когда закон должен проявить себя, проявить себя разумно, с уважением к людям, с уважением к жизни», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Принесение присяги является одним из обязательных элементов приобретения полномочий судьи. Судья может осуществлять правосудие только после принесения присяги, зачисления в штат суда и прохождения начальной подготовки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья судебная система

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]