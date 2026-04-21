Судейский корпус пополнился: 22 новоназначенных судьи принесли присягу

Судьи из разных регионов Украины официально вступили в должности после принесения присяги.

При участии Президента Владимира Зеленского состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность.

В частности, 22 новоназначенных судьи принесли присягу.

Трое из них — судьи местных общих судов, двое — местных хозяйственных судов, пятеро — апелляционных судов, восемь — апелляционных хозяйственных судов, четверо — апелляционных административных судов.

Присягу принесли судьи из разных регионов Украины: по трое — из Киевской, Сумской и Харьковской областей, по двое — из Днепропетровской, Житомирской, Львовской и Ровенской областей, по одному — из Донецкой, Закарпатской, Николаевской, Одесской и Полтавской областей.

Глава государства поздравил судей с вступлением в должность и подчеркнул, что их работа должна быть профессиональной, беспристрастной, справедливой и своевременной.

«Люди замечают справедливость не через годы, не когда-то потом, а тогда, когда ощущение, что справедливость нужна, наиболее остро. Пожалуйста, не упускайте этот важный момент, когда справедливость нужна, когда закон должен проявить себя, проявить себя разумно, с уважением к людям, с уважением к жизни», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Принесение присяги является одним из обязательных элементов приобретения полномочий судьи. Судья может осуществлять правосудие только после принесения присяги, зачисления в штат суда и прохождения начальной подготовки.

